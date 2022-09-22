نيويورك.. المنفي يلتقي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بنيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وبحسب بيان مقتضب للمجلس الرئاسي، جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

قال، المنفي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الليبي أثبت للعالم بأنه نسيج واحد، متماسك كتماسك أرضه ومصيره المشترك.

وأضاف المنفي، أن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل.