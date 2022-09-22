ضبط وافد بحوزته 325 غرام «كوكايين» في ورشفانة

ضبط أعضاء التحري والقبض بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وافدًا يحمل الجنسية النيجيرية؛ يروج لمخدر «الكوكايين» في منطقة ورشفانة.

وعثر بحوزة المتهم على نحو 325 غرامًا من المادة المخدرة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن إيقاف المتهم جرى من خلال كمين محكم، حيث أوقع به متلبسًا خلال عملية بيع.

وأكدت إدارة العمليات والتنسيق بالجهاز، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المقبوض عليه، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.