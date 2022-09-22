في نيويورك.. المنقوش تلتقي مستشار الخارجية الأمريكية والسفير نورلاند  

العنوان-نيويورك

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اجتماعا مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، ناقش اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي؛ وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.