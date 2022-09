الكيلاني: داعمون لشريحة الطفولة والدبيبة يدعم شريحة ذوي الإعاقة

ليبيا – شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في حفل افتتاح مبنى دار رعاية الطفل في العاصمة طرابلس بعد استكماله وتجهيزه.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن افتتاح المبنى يأتي ضمن مبادرة الحكومة “عودة الحياة” وحفله من تنظيم الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وخلال الأخير شددت الكيلاني على اهتمامها بملف شريحة الطفولة المعنية ببناء المستقبل.

ووفقا للبيان ثمنت الكيلاني جهود القائمين على الدار والهيئة في تجهيز المبنى لاستقبال أطفاله وما قام به الخبراء طيلة السنوات الماضية مؤكدة أن القوانين والتشريعات المحلية ضامنة لحقوق الحماية الاجتماعية إلى شرائح المجتمع لأن ليبيا من أوائل الدول التي اهتمت بهذه الحقوق.

ونقل التقرير عن الكيلاني تأكيدها ضرورة التركيز على انشاء المزيد المشاريع خاصة في المناطق البعيدة تماشيا مع مبدأ التنمية المكانية الذي تعمل عليه الوزارة مثمنة في ذات الوقت الدور المستمر لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الداعم لمختلف شرائح المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

