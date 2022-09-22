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دومة: يجب على ممثل ليبيا المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

انتقد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، تصريحات الدّول الغربيّة الّتي تتمنّى لليبيا “الرّفاه والسّيادة”، مذكّرًا أنّ هذه الدول شاركت في استعمار ليبيا.

وقال دومة، في منشور على صفحته بفيسبوك: “سخرية القدر.. محتل الأرض يريد لها الرفاه والسيادة ويقول ذلك بكل وقاحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وتابع: “نأمل من ممثل ليبيا في هذا المحفل أن يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وهو من قدم أجداده أرواحهم من أجل خروج المستعمر”.

وختم تصريحه ساخرًا: “فهل سنقول هذا الشبل من ذاك الأسد؟ أم الجمل؟”.

الوسوم

الاستعمار ليبيا مصباح دومة ممثل ليبيا في الأمم المتحدة

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الوطن الليبية

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