دومة: يجب على ممثل ليبيا المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد

الوطن / رصد

انتقد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، تصريحات الدّول الغربيّة الّتي تتمنّى لليبيا “الرّفاه والسّيادة”، مذكّرًا أنّ هذه الدول شاركت في استعمار ليبيا.

وقال دومة، في منشور على صفحته بفيسبوك: “سخرية القدر.. محتل الأرض يريد لها الرفاه والسيادة ويقول ذلك بكل وقاحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وتابع: “نأمل من ممثل ليبيا في هذا المحفل أن يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وهو من قدم أجداده أرواحهم من أجل خروج المستعمر”.

وختم تصريحه ساخرًا: “فهل سنقول هذا الشبل من ذاك الأسد؟ أم الجمل؟”.