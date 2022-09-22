بحضور نورلاند.. المنقوش ومستشار الخارجية الأمريكية يبحثان الأوضاع السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، لقاء مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند.

ويأتي ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ناقش اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي؛ وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.