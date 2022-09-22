«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية مع رطوبة عالية شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء خريفية مع رطوبة عالية وتكاثر للسحب على معظم مناطق الشمال، وفرصة سقوط زخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تتكاثر السحب تدريجيًا من مساء اليوم، مع فرصة سقوط زخات متفرقة من الأمطار، تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة على بعض المناطق خصوصًا ما بين مصراتة والخمس ومسلاتة إلى بني وليد وجنوب الجبل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط يوم السبت على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية خصوصًا غدًا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

ظهور بعض السحب، تتكاثر من يوم السبت على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى شمالية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على مناطق الحمادة وغدامس وباقي المناطق يوم السبت.