غانا توداي: إدارة بيوت دعارة وتعاطي كحول وجرائم أخرى لغانيين في ليبيا

ليبيا – نقل تقرير إخباري لصحيفة “غانا توداي” الغانية الناطقة بالإنجليزية موقف خارجية غانا بشأن رعايها المحتجزين في السجون الليبية لارتكابهم جرائم مختلفة.

ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد جاء هذا الموقف ردا على قصة خبرية نشرتها صحيفة “كرونكيل” المحلية في الـ12 من سبتمبر الجاري بعنوان “صراخ سجناء غانا طلبا للمساعدة” مؤكدا تقديم سفارة أكرا بالعاصمة طرابلس خدمات قنصلية لـ20 من هؤلاء في عدة سجون.

وبين التقرير أن إلقاء القبض على هؤلاء تم للاشتباه بارتكابهم جرائم مختلفة بما فيها إدارة بيوت الدعارة واستهلاك الكحول في الأماكن العامة وتجارة المخدرات وتعاطيها وعدم حيازة جوازات سفر سارية المفعول ومحاولة العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب التقرير فإن هذه الجرائم تمثل جنايات بقانون العقوبات الليبي لعام 1956 ومن الممكن أن تؤدي لأحكام بالإعدام والحبس مدى الحياة ومدد متفاوتة في السجن وحسب خطورة الجرائم في وقت قد يتم الحكم فيه على مرتكبي جناية استهلاك الكحول بـ3 سنوات في الأقل و4 بالحد الأقصى.

وتابع التقرير إن من لا يملكون امتلاك جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية المفعول موقوفون على ذمة جرائم مدنية ويمكن أن يتم الحكم عليهم بعقوبة إضافية لا تتجاوز السنة الواحدة مبينا إن التواصل مستمر مع سلطات السجون لتسهيل الإفراج عن رعايا غانا.

وأضاف التقرير أن السفارة الغانية تواصل مهمتها في العاصمة طرابلس في بذل الجهود للحصول على قائمة محدثة بالمواطنين الغانيين في السجون الليبية من وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال ممن يبذلون جهودا فردية لتجنب ظروف الحبس المزرية سعيا منهم للترحيل إلى ديارهم.

وبين التقرير إن هذه المعلومات يتم توفيرها دائما لأسر السجناء في وقت زار فيه أعضاء من البعثة الديبلوماسية الغانية سجون مدينة مصراتة لإجراء مزيد من التحقيق والتأكد من صحة مزاعم تجاوز مدة المحكومية والوفيات المزعومة في صفوف المحبوسين.

وأوضح التقرير إن يوليو الماضي شهد إبلاغ السفارة الغانية من قبل سلطات ليبيا بترحيل 14 مواطنا غانيا ممن أنهوا مدة عقوبتهم في السجن في وقت جار فيه العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة داعيا الغانيين للتوقف عن السفر إلى ليبيا لكونه أمر محفوف بالمخاطر.

