بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء خريفية مع رطوبة عالية وتكاثر للسحب على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة سقوط رخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجيا من مساء هذا اليوم مع فرصة سقوط رخات متفرقة من الأمطار تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد ومن المتوقع أن تكون جيدة على (بعض المناطق الممتدة مابين مصراته الخمس مسلاته إلى بني وليد وجنوب الجبل) قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 33)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية خاصة يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-33)مْ، ولا تتجاوز (25)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم السبت على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق (الحمادة وغدامس) وباقي المناطق يوم السبت.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:55).