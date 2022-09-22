في القبة.. باشاغا يُطلع المستشار صالح على أداء حكومته

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أداء حكومته منذ نيلها الثقة وما وصلت إليه، خاصة فيما يتعلق بدخولها العاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء

جاء ذلك خلال لقاء بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، رفقة نواب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس النواب أكد المستشار صالح مرارًا بأن لا يؤدي دخول طرابلس لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين في ظل تعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، وفق البيان.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

وتناول اللقاء تقديم الخدمات للمواطن، والعمل على الملفات الملحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس النواب ألزم الحكومة الليبية في جلسة الخميس الماضي بمباشرة الحكومة عملها فورًا، واستدعاء رئيسها لعرض ما توصلت إليه الحكومة، والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.