الحامي: من يراقب مصروفات ديوان المحاسبة وآخرها تمويله لمسابقة أجمل قط؟

تساءلت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، عن من يراقب مصروفات ديوان المحاسبة، وما ينفقه من الخزينة العامة.

وقالت الحامي، في تصريح صحفي، “مصروفات ديوان المحاسبة من الخزينة العامة، فمن يراقب مصروفاته؟ وآخرها تمويله لمسابقة “أجمل قطّ؟”.

وتابعت؛ “من المفترض أن يكون هناك مراقب مالي لكن الديوان لا يوجد لديه مراقب مالي”.

وأردفت أن “تقرير ديوان المحاسبة لم يأتِ بجديد وما خفي أعظم، وهو تكرار لفساد سابق مع اختلاف الأشخاص وتقرير الإدراج”.

وأشارت الحامي إلى أنه “من وظائف ديوان المحاسبة منع نهب المال العام وليس نشر ما نُهب فقط”، لافتة إلى أنه “من المفترض أن يكون هناك مراقبة مسبقة ومصاحبة ولاحقة من ديوان المحاسبة”.

وأوضحت أنه “لو قام ديوان المحاسبة بهذه المراقبات لما سُرق المال العام بهذا الشكل”، مستطردة؛ “يجب تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، في غياب مجلس النواب وإهماله”.

وألمحت الحامي أنها تتوقع أن “تكون هناك جلسة الأسبوع القادم، وهي جلسة معلقة، لاستكمال مناقشة مواد القاعدة الدستورية”.

وختمت موضحة أنه “من الممكن أن يتجاوز مكتبُ الرئاسة لائحةَ الجلسة، لأهمية الموضوعات الحالية، التي من أهمها تقرير ديوان المحاسبة والمناصب السيادية وقانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي”.