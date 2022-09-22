«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل الخليج، تترواح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج يصل إلى 2.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر مساء مع فرصة سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر، مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر.
– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة خلال سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة، مع فرصة سقوط أمطار رعدية مساء الغد، مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر.
– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة، تتراوح مساء الغد بين 25 و30 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، يصل إلى 2.50 متر على ساحل الخليج.
– البحر خفيف الموج إلى مضطرب مساء الغد على ساحل الخليج.
– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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