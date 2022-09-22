تكاثر السحب على شمال ليبيا مع فرصة سقوط أمطار رعدية

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن الأجواء تبقى خريفية مع رطوبة عالية وتكاثر للسحب على معظم مناطق شمال ليبيا مع فرصة سقوط زخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية.

وتتكاثر السحب تدريجيا في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة جبل نفوسة من مساء اليوم مع فرصة سقوط زخات متفرقة من الأمطار تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة على بعض المناطق خاصة (المناطق ما بين مصراته الخمس مسلاته إلى بني وليد وجنوب الجبل).

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28- 33)م.

في حين تكون السماء بمناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية خاصة يوم الغد.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-33)م، ولا تتجاوز (25)م على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة تكون السماء ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم السبت على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى شمالية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-43)م وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق (الحمادة وغدامس) وباقي المناطق يوم السبت.

في حين تكون السماء في الواحات-السرير-تازريو-الكفرة صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-42)م.