هيومن رايتس ووتش تحذر من آثار استخدام الأسلحة المتفجرة بعدة دول منها ليبيا

ليبيا – علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على الإعلان الدولي الجديد الرامي للحد من الأضرار الناجمة عن قصف القرى والبلدات والمدن في دول عدة من بينها ليبيا.

تعليق المنظمة جاء في بيان صدر عنها تابعته وترجمت الأبرز منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد وفيه وصفت الأمر بعلامة فارقة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة مشيرا إلى قرب إصدار “إعلان حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.

وأضاف البيان إن الإعلان سيكون مفتوحا أمام الدول للمصادقة عليه في مؤتمر توقيع رفيع المستوى ستستضيفه حكومة أيرلندا بعاصمتها دبلن في الـ18 من نوفمبر المقبل ناقلا عن مدير قسم الأسلحة في المنظمة “ستيف غوس” قوله:”هذا التزام سياسي مهم يبعث برسالة قوية”.

وتابع “غوس” قائلا:”مفاد هذه الرسالة أن الخسائر المدنية الناجمة عن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان غير مقبول” فيما بين التقرير إن القنابل الجوية والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون والصواريخ لا تقتل وتجرح المدنيين وقت الهجوم فحسب بل لها أيضا آثار ارتدادية طويلة المدى.

وأضاف التقرير إن هذه هذه الأسلحة تدمر البنية التحتية المدنية ما يتعارض مع تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وينتهك حقوق الإنسان فضلا عن إلحاق الأذى النفسي بالمجتمعات والضرر بالبيئة وهو ما حصل في ليبيا في إشارة غير مباشرة عن الاشتباكات المسلحة الأخيرة بالعاصمة طرابلس.

ترجمة المرصد – خاص

