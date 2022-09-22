العرفي: تقرير ديوان المحاسبة لم يكشف عن “مبالغ كبيرة” أنفقت في الفساد

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنّ التّقرير الّذي صدر مؤخرًا عن ديوان المحاسبة “غير دقيق لأن هناك مبالغ كبيرة مخفية لم يتم الإعلان عنها”، مؤكّدًا أنّ “الفساد في مصرف ليبيا المركزي موجود في المنطقة الشرقية والغربية”.

وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن “تقرير ديوان المحاسبة رصد المبالغ التي تم صرفها فقط لكن ميزانية حكومة الدبيبة أعلى من ذلك بكثير”.

يُذكر أنّ تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر، مساء الثلاثاء الماضي، ساق موجة من الاتهامات ضد حكومة الدبيبة، وذلك بعد كشفه لتجاوزات واسعة للحكومة منتهية الولاية، فقد ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بلغ 4 ملايين و101 ألف دينار (حوالي مليون دولار)، فضلا عن إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، علاوة على سداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض من ذلك.