بن صالح: ديوان المحاسبة أصدر تقريره في ظل ديمقراطية لم تكن موجودة طيلة 42 سنة

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن تقرير ديوان المحاسبة صدر في ظل ديمقراطية لم تكن موجودة طيلة 42 سنة، على حد قوله.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذه هي الديمقراطية التي لم تكن موجودة طيلة 42 سنة مضت من عمر الشعب الليبي”، بحسب وصفه.

وأضاف “ديوان المحاسبة يصدر التقارير ويبيّن التجاوزات والحكومة من حقها الرد على كل نقطة تجاوز ورد ت فيه، ولابد أن تكتمل حلقات الديمقراطية بقيام النائب العام بدوره فيما يتعلق بتطبيق القانون على المتجاوزين”، وفقا لوصفه.

وتابع “هذه هي ثمرة ثورة فبراير ولولا ظهور حفتر في المنطقة الشرقية وتبنيه من قبل بوسويط وجوقته المطبلاتية لكانت أيضاً المنطقة الشرقية واقعة تحت تأثير تطبيق الديمقراطية الذي يُطبق في المنطقة الغربية ولو جزئياً، ننتظر رد الحكومة على تقرير ديوان المحاسبة”، على حد زعمه.