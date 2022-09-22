ديوان المحاسبة يسجل انحرافات كبيرة بين التقديرات والمصروفات التشغيلية لشركة الكهرباء

العنوان-طرابلس

أكد ديوان المحاسبة إن تعاقدات الشركة العامة للكهرباء خلال 2021 تجاوزت 16 مليار دينار، في حين يزيد إجمالي العقود المبرمة منذ العام 2001 وحتى 2021 على 35 مليار دينار، رغم استمرار مشكلة تغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

وأفاد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن العام 2021، بأن قيمة الفاقد التجاري للكهرباء المنتجة بلغت نحو 540.47 مليون دينار خلال العام 2020 والنصف الأول من العام الماضي، بينما أنفقت شركة الكهرباء أكثر من 1.5 مليار دينار على عدة مشاريع بأنحاء البلاد.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن المبالغ التي صُرفت لشركة الكهرباء من باب الدعم خلال العام الماضي تجاوزت 800 مليون دينار، في تنامي رصيد المديونية لحساب الشركة من سنة لأخرى حتى وصلت في نهاية العام 2020 إلى نحو 5.53 مليار دينار.

ولفت التقرير إلى أن نحو 65% من الطاقة الكهربائية المنتجة تأتي من حرق الغاز الطبيعي بمحطات الإنتاج ونحو 15% من حرق الوقود الخفيف، لافتًا إلى أن 30% من القدرات الكهربائية المركبة توجد في المنطقة الغربية، و30% في المنطقة الشرقية، ونحو 35% في المنطقة الوسطى، ونسبة بسيطة (5%) بالجنوب.

وأشار التقرير إلى أن محطات الكهرباء المزدوجة في كل من الزاوية وشمال بنغازي ومصراتة ومحطة الرويس هي المحطات الرئيسة، إذ تنتج نحو ثلثي إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.

ولفت التقرير أيضا إلى أن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة من وعلى الشركة إلى نحو 6266 قضية منذ العام 1990، منها 3185 قضية ما زالت متداولة حتى الآن.

ولاحظ التقرير تهاون إدارة الشركة العامة للكهرباء في تحصيل الديون، ما أدى إلى زيادة المديونية بشكل كبير، فقد بلغ إجمالي الديون المستحقة للشركة 4 مليارات و368 مليون دينار، موزعة على مستحقات لدى صغار المستهلكين بواقع مليار و435 مليون دينار، وديون لدى الشركات بـ787.72 مليون دينار، ومستحقات لدى الجهات العامة بقيمة مليارين و144.8 مليون دينار.

وأضاف أن التسكين الوظيفي يجري بطريقة عشوائية وغير مدروسة، إذ اتضح عدم تناسب المؤهل العلمي والتخصص مع الوظيفة، مشيرًا إلى أن لدى بعض الموظفين شهادات ابتدائية وثانوية وعلوم عسكرية وشهادات حفظ القرآن الكريم.

ووجد ديوان المحاسبة انحرافات بنسب كبيرة بين التقديرات والمصروفات التشغيلية الفعلية، مشيرًا إلى أن جميع أوامر التكليف التشغيلية الصادرة عن الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2021 جرت بالتكليف المباشر. وبالنسبة لعقود الشركة التي أبرمتها بشأن التوريدات والتركيبات، لاحظ التقرير أنه لم ينفذ منها حتى تاريخه ما نسبته 28% من إجمالي تلك العقود في العام 2020، وبنسبة 66% في العام 2021.

وأشار التقرير إلى هيمنة واضحة لتقنيات شركتي “سيمنس” و”جي إي” على سوق الكهرباء في ليبيا، خاصة أن نحو 80% من وحدات التوليد هي من تصنيع الشركتين (45% شركة سيمنس، و33% شركة جي آي).

ولاحظ الديوان عدم إجراء الصيانات والعمرات في مواعيدها، الأمر الذي أدى إلى تراكم عدد الوحدات التي تحتاج لإجراء الصيانات، مما أثر سلبًا على أداء وإنتاجية هذه الوحدات وجعل تكاليف صيانتها أكبر، خاصة أن معظمها وحدات غازية وتحتاج لإجراء الصيانات والعمرات أكثر من غيرها من التقنيات الأخرى.