الشركسي: شكشك متواطئ مع الدبيبات.. وما خفي أكثر رعبا

الوطن| رصد

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، تقرير ديوان المحاسبة الأخير، وقال إن رئيس الديوان خالد شكشك، متواطئ مع رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، وعائلته.

وقال الشركسي، عبر حسابه في موقع فيسبوك: “شكشك المتواطئ مع الدبيبات حاول تأخير التقرير والتخفيف من حدته، فظهر لنا بهذا الشكل الفاضح والمريع، كيف لو أرانا الحقائق كما هي؟ ماخفي بالفعل أكثر رعبًا وأعظم”.

وأضاف الشركسي: “الحقيقة أنّهم استطاعوا ترسيخ وتجذير الفساد، في السابق كانوا يتهربون من الاتصاف به، الآن يفخرون ويحكمون به، والناس يتساقطون عند أبوابهم، أصحاب المبادئ هم المتهمون، يصفهم الناس بأنهم هُبل ودراويش لأنّهم لا يختلسون”.

وتابع: “صدق جبريل -رحمه الله- عندما أخبرني أنّنا لن نصل للقاع، سيستمر الانحدار ما دام الفاسد والفاشل هم الحكّام، قاوم الباطل ما استطعت لذلك سبيلًا”.

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