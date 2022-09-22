العرفي: هناك مبالغ كبيرة مخفية لم يُعلن عنها في تقرير ديوان المحاسبة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن “تقرير ديوان المحاسبة غير دقيق لأن هناك مبالغ كبيرة مخفية لم يتم الإعلان عنها”.

وقال العرفي؛ في تصريح صحفي، إن “الفساد في مصرف ليبيا المركزي موجود في المنطقة الشرقية والغربية”.

وأوضح أن “تقرير ديوان المحاسبة رصد المبالغ التي تم صرفها فقط لكن ميزانية حكومة الدبيبة أعلى من ذلك بكثير”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر، مساء الثلاثاء الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا وأشعل موجة من الاتهامات ضد حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن كشف التقرير تجاوزات واسعة للحكومة التي تكافح للبقاء بعد تكليف البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بلغ 4 ملايين و101 ألف دينار (حوالي مليون دولار)، مشيرًا إلى أنه تم إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، علاوة على سداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض من ذلك.