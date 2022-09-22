توقع اتفاقية لصيانة طريقي “سبها – أوباري” و”أم الأرانب – القطرون”

العنوان-سبها

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة توقيع عقد صيانة طريقي “سبها – أوباري” و”أم الأرانب – القطرون” في المنطقة الجنوبية.

وبحسب بيان الوزارة، الخميس، وقع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبض مع رئيس مجلس إدارة شركة “اريش” للمقاولات مذكرة تفاهم بالتعاقد بالحروف الأولى على المشروعين.

وقالت الوزارة أن طول طريق “سبها – أوباري” يصل إلى 279 كيلومترًا، وطول الطريق الآخر 151 كيلومترًا.

وحضر مراسم التوقيع كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، ووزير المواصلات محمد سالم، ومدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالجنوب مسعود خليفة، وعدد من أعيان أهالي الجنوب، والسفير التركي والملحق التجاري بالسفارة التركية.