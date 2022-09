جهود لتسهيل دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية والإقامة عليها

ليبيا – التقى وكيل الشؤون القنصلية بخارجية تصريف الأعمال مراد احميمة بصلاح عبد الصادق مساعد وزير خارجية مصر للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي تم في القاهرة بناء على تعليمات من الوزير نجلاء المنقوش وبحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد تم تكريسه لبحث عدد من العراقيل التي تهم وتواجه المواطن الليبي.

وأضاف البيان إن هذه العراقيل تتضمن الدخول للأراضي المصرية والحصول على الإقامة وتجديدها لجميع الشرائح المقيمة والمترددة على مصر ومعالجة الغرامات المالية المترتبة على البعض ومعاملة الليبيين بالمنافذ خاصة المرضى وملف السجناء والموقوفين بهدف وضع آلية لمعالجة كل ذلك.

