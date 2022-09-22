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اللواء بوعبودة يزور مركز تدريب القوات الخاصة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

زار آمر إدارة التدريب بالقوات المسلحة، اللواء صالح بوعبودة، ومعاونة، مركز تدريب القوات الخاصة، حيث كان في استقباله آمر الكتيبة 302 التابعة للقوات الخاصة المقدم عيسى داود القابسي وآمر كتيبة المهام الخاصة التابعة للواء 128 المعزز، المقدم مصطفي البرغثي، بجانب معلمي اللواء 128 المعزز.

واطلع اللواء بوعبودة على سير عمليات تدريب بالمركز، وتفقد الدورة التدريبية الخاصة بضباط الصف المقامة حاليا بالمركز، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل رفع الكفاءة القتالية لرجال القوات المسلحة.

 

 

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الوطن الليبية

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