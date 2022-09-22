المحاسبة: وزير العمل بحكومة الدبيبة أنفق 743 ألف دينار على الملابس والإعاشة

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، أن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، على العابد، أنفق 743 ألف دينار على الملابس والإعاشة.

وذكر التقرير أن العابد صرف 536 ألف دينار مقابل 6 بدل عربية وأكثر من 130 بدلة رجالية لا وجود لما يفيد بتسلمها، موضحاً أن الالتزامات القائمة على وزارة العمل بلغت أكثر من 103 مليون دينار.

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بإعداد الردود اللازمة حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، وقال في تعميم للمؤسسات والأجهزة والمصالح والمراكز التابعة لحكومته، إن الردود ستعرض خلال مؤتمر صحفي سيكون مخصصاً للإجابة عن التساؤلات التي وردت في التقرير.

وأوضح الدبيبة أن المكلفين بإعداد الردود سيتحملون المسؤولية في حال وجود تقصير.

وذكرت تقارير أن جهوداً تبذل حالياً لعقد المؤتمر الصحفي في بداية الأسبوع المقبل ولضمان تغطية إعلامية واسعة لما سيرد فيها من معلومات تهدف إلى تلميع صورة الحكومة والتشكيك في المعطيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ولا سيما تلك التي تتحدث عن الفساد وإهدار المال العام في أغلب القطاعات الحكومية.

وأثار تقرير ديوان المحاسبة جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وهو ما دفع بالدبيبة إلى الدعوة للتعجيل بالرد على المعلومات الواردة فيه، ولا سيما أنها تأتي في خضم الصراع السياسي والحكومي، والخلافات الحادة مع مجلس النواب، بالإضافة إلى حالة التوتر الميداني.