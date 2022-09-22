المنقوش تناقش في نيويورك مع مستشار أمريكي تحقيق الازدهار للشعب الليبي

أكدت وزارة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، أن نجلاء المنقوش، مستمرة في إجراء لقاءات على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار حساب وزارة خارجية الدبيبة، على فيسبوك، في بيان، إلى أن “المنقوش التقت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأوضح البيان، أن المنقوش ناقشت آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدت على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي؛ وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي .