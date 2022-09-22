الجراري يتابع أوضاع طلاب ليبيا بالمعاهد الأزهرية في مصر

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 September, 2022

التقى رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا الشيخ/ أكرم الجراري، اليوم الخميس، مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن محمد عبدالغني، لبحث أوجه التعاون بين المنظمة فرع ليبيا وقطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة سير الطلبة الليبيين الدارسين بالمعاهد الأزهرية في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي داخل جمهورية مصر العربية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية فتح معاهد أزهرية داخل ليبيا في المرحلة المقبلة ومد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية في ليبيا وقطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه رحب الشيخ أيمن محمد عبدالغني بزيارة الشيخ أكرم الجراري لقطاع المعاهد الأزهرية والتي تعد الزيارة الأولى وقدم التعاون الكامل مع فرع المنظمة في ليبيا وتسهيل كافة العقبات والسعي لمزيد من التعاون المشترك.

كما قدم الشيخ أكرم الجراري التهنئة لفضيلة الشيخ أيمن محمد عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمناسبة تكليف فضيلته رئيسًا لقطاع المعاهد، كما قدم الشكر والعرفان لجهود جمهورية مصر العربية ومشيخة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على وقوفهم الجاد والمستمر في إنجاح مسيرة العلم والمعرفة ومحاربة كافة ظواهر التطرف الفكري.