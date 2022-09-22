ارتفاع الدولار أمام الدينار وانخفاض اليورو في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الخميس إلى 5.20 دينار مقابل 5.18 دينار، أمس الأربعاء.

في المقابل، انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.14 دينار من 5.16 دينار، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.16 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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واستقرت أسعار صرف العملتين التركية والتونسية؛ إذ سجلت الليرة التركية 0.28 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار، دون أي تغيير عما شهدته السوق في ختام تعاملات الأمس. كما بقي سعر كسر الذهب عيار 18 عند 206 دنانير.