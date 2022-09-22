المنفي يلتقي مدعي عام محكمة الجنايات الدولية

العنوان-نيويورك

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاء بنيويورك، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وبحسب بيان مقتضب للمجلس الرئاسي، جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال، رئيس المجلس، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الليبي أثبت للعالم بأنه نسيج واحد، متماسك كتماسك أرضه ومصيره المشترك.

مضيفا، أن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل.