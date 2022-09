باشاآغا يبلغ صالح بمباشرة عمل حكومته من بنغازي وسرت

ليبيا- بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ما قامت به الأخيرة منذ نيلها الثقة من المجلس.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد أكد إن التباحث امتد ليشمل جهود الحكومة للدخول إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي ومن دون إراقة دماء في ظل تعنت رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة “المنتهي الولاية”.

وبحسب البيان فإن موقف صالح يتمثل في أهمية أن لا يؤدي هذا الدخول لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين فيما أشار باشاآغا لمباشرة مهامه من بنغازي وسرت فضلا عن تناول الجانبين تقديم الخدمات ملفات الحكومة خلال الفترة المقبلة وخدمة المواطن والتركيز على ما هو ملحة في حياته اليومية.

