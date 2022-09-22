المدعي العام العسكري: الإفراج عن منصور ضوء بقرار من وزيرة عدل الدبيبة

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أعلن مكتب المدّعي العامّ العسكري عن إصدار وزيرة العدل بالحكومة منتهية الولاية، حليمة عبدالرحمن، أمرًا بالإفراج الصحي عن القيادي في نظام القذافي، منصور ضوء.

وصرّح المكتب، عبر صفحته على الفيسبوك، أنّ ضوء كان مودعًا في السجن العسكري باعتباره عسكريًا؛ حيث كان رئيس الأمن المكلف بحماية العقيد معمر القذافي، كما كان رئيسًا لـ”الحرس الشعبي”، واعتُقل في سرت يوم 20 أكتوبر العام 2011 ليصدر بحقه حكم إعدام من القضاء المدني في مصراتة.

ونفى المكتب علاقته بقرار الإفراج عن ضوء، ليحيل الأمركما هو إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين واللوائح.