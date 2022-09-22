الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.

وأكدا شوليت ونورلاند خلال لقائهما بنجلاء المنقوش، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات، لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي.