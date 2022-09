سميو يؤكد نفاد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس في أغلـب المناطق

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس نفدت في أغلـب المناطق، مناشدًا مصـرف ليبيا المركزي بسـرعة بفتح الاعتمادات لتوريدها.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “لدينـا مخزون جيـد من لقاح السينوفارم الصيني وننتظر وصـول شـحنة مـن الـفايـزر والوضع الوبائـي تحسـن محليًا وعالميًا”.

