رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الحكومة الليبية 

القبة 22 سبتمبر 2022 ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمدينة القبة أمس الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من المجلس ” فتحي باشاغا ” ونائباه الأسطى والزادمة وعدد من أعضاء الحكومة .

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق” فقد اطلع ” باشاغا ” عقيلة ” على ما قامت به حكومته منذ نيلها الثقة من المجلس، مؤكدا أن حكومته باشرت مهام عملها من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تناول اللقاء بحسب ” بلحيق ” تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة القادمة. (وال _ القبة)

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