مستشفى الوحدة يُكرّم المستشار صالح بدرع العطاء

الوطن| رصد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، التقى بمكتبه في مدينة القبة، إدارة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة ونقيب الصيادلة بالمدينة.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات الخاصة بقسم الكلى بمستشفى الوحدة، بالإضافة إلى استكمال وتفعيل مصنع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والتخلص من النفايات الطبية لما له من أهمية بالغة في التخلص من النفايات الطبية بالشكل الصحيح والآمن، وفق بليحق.

وفي ختام اللقاء كرمت إدارة مستشفى الوحدة رئيس مجلس النواب بدرع العطاء تقديراً لجهوده الوطنية.