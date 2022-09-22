الهنقاري: داء السرقة والنهب نُصاب به منذ الطفولة ويترعرع معنا إلى الكهولة

أكد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن داء السرقة والنهب ينخر في الوطن.

وقال “الهنقاري”، في منشور له عبر فيسبوك، مرت ” 8 سنوات من نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي تكرر فيه السرقة والنهب والاستهتار بالمال وحتى مع استبدال الشخوص”.

وأوضح أنه يجب “البحث عن دواء لمنبع الداء الذي ينخر الوطن”، مردفًا أن هذا “الداء نصاب به من الطفولة ويترعرع معنا إلى الكهولة”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر، مساء الثلاثاء الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا وأشعل موجة من الاتهامات ضد حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد أن كشف التقرير تجاوزات واسعة للحكومة التي تكافح للبقاء بعد تكليف البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بلغ 4 ملايين و101 ألف دينار (حوالي مليون دولار)، مشيرًا إلى أنه تم إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، علاوة على سداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض من ذلك.