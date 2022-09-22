المنفي يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي التقى في نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”.

وكان المنفي قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 إن المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي، وحروب الوكالة، وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا، لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل.

وأضاف المنفي أنه لا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضة، تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة، لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن.

وشدد المنفي على أن المجلس الرئاسي لازال ملتزماً بدوره الذي رسمه له الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره السلطة السياسية العليا في البلاد، يمثل وحدتها محلياً ودولياً، ويضطلع بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى مهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية الشاملة، تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة، عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.