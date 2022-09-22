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ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع اليورو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 5 دنانير مقابل 4.97 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

وزاد الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.35 دينار أمس، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار أمس.

والليرة التركية حافظت على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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