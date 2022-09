الغويل: الليبييون أثبتوا بجدارة وعلى مدى 11 عامًا أنهم لا يريدون دولة ديمقراطية يحكمها القانون

ليبيا – قال الباحث الأمريكي حافظ الغويل إن الليبيين أثبتوا بجدارة وعلى مدى 11 عامًا أنهم لا يريدون ولا يستحقون دولة ديمقراطية يحكمها القانون ويتولى أمورها ناس عندهم كفاءة وشرف ونزاهة.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “هم يريدون أن يقودهم ويتولى أمورهم ومستقبل أولادهم فاسدون ومجرمين وسفلة لا ذمة ولا شرف لهم”، على حد وصفه.

