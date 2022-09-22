رئيس حكومة الوحدة يدعو للرد على ماورد في تقرير ديوان المحاسبة 

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة، الىع الرد على ماورد في تقرير ديوان المحاسبة من اتهامات أو ملاحظات تم توجيهها لاي جهة .

وقال الدبيبة في كلمة في الاجتماع الثالث عشر للحكومة اليوم الخميس، ” لن نتهاون مع أي طرف تورط في الفساد مهما كان، وقلت لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام اتخذوا الإجراءات ضد كل من يتورط في الفساد”.

وأضاف “سنمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارت للرد على كل الملاحظات الواردة في التقرير وتبقى ملاحظات إلى أن يتم الرد عليها، وفي حالة كانت الردود غير مقنعة فإني لن أتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين”. (وال _ طرابلس)

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