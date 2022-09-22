السفيرة البريطانية: نبحث عن كيفية دعم عمل الأحزاب السياسية في ليبيا

الوطن| متابعات

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، أنّها التقت بمجموعة من قادة الأحزاب في ليبيا؛ لمناقشة الأولويات الحالية في البلاد، وكيفية دعم المملكة المتحدة لعلمهم.

وأضافت عبر منشور لها على صفحتها “تويتر” أنّ هذا الأحزاب تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على “المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها”، واصفةً هذا اللقاء بـ”الرائع” على حد تعبيرها.

وأكّدت السفيرة هورندال على ضرورة تجنّب العنف والقوة في سبيل الوصول إلى السلطة، حيث أنّ العنف لا يجدي نفعًا، مشيرةً إلى أنّ الحل يمكن في إجراء انتخابات في أسرع وقت، وعلى الطبقة السياسية في ليبيا العمل على الإعداد لذلك.

وأضافت السفيرة أنّها تحرص على عدم دخول ليبيا في دائرة العنف، حيث إنّ العمل المسلح لا يعتبر حلًا للأزمة، مؤكّدة على أنّ مسؤولية الأزمة يتحملها الجميع.