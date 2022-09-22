علي الصول: فساد حكومة الدبيبة أكثر من الذي أعلن عنه ديوان المحاسبة

قال عضو مجلس النواب علي الصول عن تقرير ديوان المحاسبة، إنه يتوقع فساد في حكومة الدبيبة أكثر من الذي أعلن عنه الديوان في تقريره السنوي، لافتًا إلى أنه ومنذ عام 2011 تم صرف ما يقارب من 900 مليار دينار ليبي بدون أي محاسبة أو رقابة.

وأوضح الصول في تصريحات صحفية، أن التقرير لا يشمل الحسابات الخارجية ولا الأموال الليبية المهربة والاستثمارات الخارجية، مؤكدًا على تورط مصرف ليبيا المركزي عن هذا الفساد.

وأكد الصول أن النواب لم يوافق على الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة والتي بلغت 94 مليار دينار لما يحيطها من شبهات فساد.