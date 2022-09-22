تيار أبو سهمين: نرفض الصفقات السياسية المشبوهة وإعادة تدوير الشخصيات المستهلكة

أعلن تيار يا بلادي الذي يترأسه نوري أبوسهمين، رفضه لما أسماه «الصفقات السياسية المشبوهة» وإعادة تدوير الشخصيات المستهلكة، وفقا لتعبيره.

وقال التيار، في بيان صادر عنه: “ضمن مساعي (شبكة تواصل الأحزاب) للقاء بالجهات الفاعلة في المشهد الليبي إقليميا ودوليا قام ممثلو الأحزاب الثمانية ومن ضمنهم ممثل تيار يا بلادي بزيارة السفيرة البريطانية كارولاين هرندل، وكان التأكيد خلال اللقاء على حث المملكة المتحدة للضغط دبلوماسيا في اتجاه المطالب العادلة للشعب الليبي وعلى رأسها الانتخابات التشريعية وفق دستور مستفتى عليه والخروج من الانسداد السياسي ورفض التمديد للأجسام الفاقدة للشرعية”، بحسب وصفه.

وأضاف البيان “تم التأكيد من المكتب السياسي لتيار يا بلادي بأن مثل هذه اللقاءات الغرض منها دفع الأطراف الدولية للسعي في خطوات إيجابية تجاه المشكل السياسي الليبي بعيدا عن سياسة فرض الواقع بقوة السلاح والانقلاب على الشرعية تحت أي ذريعة كانت، والحيلولة دون من يحاول تسويق صفقات سياسية مشبوهة بحجة المصالحة وإشراك كل الأطراف، وهي في حقيقتها تمديد وإعادة تدوير لشخصيات مستهلكة يعتبرها الليبيون هي السبب في الأزمة السياسية الحالية سواء اتفقت أو اختلفت فيما بينها”، على حد قوله.

وتابع “يؤكد المكتب السياسي بتيار يا بلادي رفض التيار لأي محاصصة سياسية يدخل فيها مجرمو الحرب كطرف سياسي مهما كانت الجهة التي تسوق لهم”، وفقا للبيان.