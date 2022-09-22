الدبيبة يدعو للتفكير ببدائل للقاعدة دستورية في هذه الحالة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى التفكير في حلول بديلة في حالة عدم إقرار قاعدة دستورية قائلا لن نترك مستقبل البلاد معلقا بسبب خلاف على مادة أو مادتين.

وجدد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الثالث عشر لسنة 2022 الدعوة لرئيسي مجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية عادلة في أقرب وقت.

وأكد الدبيبة تمسك الحكومة بالانتخابات باعتبارها خيارا وحيدا للعبور نحو الاستقرار وبين أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد طريق لإجراء الانتخابات.

وقال الدبيبة لا يمكن أن ننسى ما حدث في 27 أغسطس عندما حاولت مجموعة الاستيلاء على السلطة بالقوة متوعدا بملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة.

وأشار الدبيبة إلى أنه أصدر توجيهات بمتابعة ما ورد في تقرير المحاسبة وتجهيز الردود على الملاحظات مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ثبت عليه شبهة فساد.