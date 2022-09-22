الدبيبة: تقرير ديوان المحاسبة شوهني وشوه الحكومة وصدوره في هذا الوقت مسيس

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2021، هدفها تشويه الحكومة، معتبرا أن صدور التقرير في هذا التوقيت “أمر مسيس”.

وخلال اجتماع لمجلس وزراء الحكومة، قال الدبيبة، إن بعض الملاحظات التي جاءت بالتقرير “شوهتني وشوهت الحكومة ووزرائها بالكامل”.

وطالب الدبيبة مجلس الوزراء بضرورة الرد على كل الملاحظات التي جاءت بالتقرير.

وأصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي للعام 2021، حيث تضمن التقرير تجاوزات مالية كبيرة في مصروفات الحكومة، من بينها صرف أكثر من 12 مليون دينار، على هدايا (ساعات) قام الدبيبة بالتصرف فيها بمعرفته، وفق التقرير.

وقال الدبيبة، “فتحنا أبوابنا لديوان المحاسبة وكان عليه أن يبدي ملاحظاته للحكومة، لكي تنظر فيها وترد عليها، لا أن ينشرها”.

وتابع، “نحن ممتثلون للمحاسبة لكن هذا لا يعني اللعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس”.