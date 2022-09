ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: “علينا أن نصرخ بأعلى الصوت صباح مساء بأن ليبيا محتلة”.

الشيباني أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ضرورة العمل بكل الامكانيات المادية والمعنوية على إجلاء هذه القوات ونسف جسور التواصل بين العملاء ودول الاحتلال.

