الوضع الجوي السائد والمتوقع على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

طرابلس 22 سبتمبر 2022 ( وال ) – توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية أن تبقى الأجواء خريفية مع رطوبة نسبية عالية وتتكاثر السحب على معظم مناطق شمال ليبيا من مساء هذا اليوم (مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي )، وتستمر غداً الجمعة ويوم السبت مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق يصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من مصراته – الخمس – مسلاته إلى بني وليد وجنوب الجبل الغربي، قد تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على معظم مناطق الشمال فتكون ما بين(28-32)مْ، ولا تتجاوز (25) على مرتفعات الجبل الأخضر، في حين تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب، حيت تتراوح ما بين (38-43)مْ وتنخفض على غدامس والحمادة يوم الغد، و تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الجنوب الغربي خاصة يوم الأحد. (وال _ طرابلس)

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