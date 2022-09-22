ديوان المحاسبة يُعلن رسميًا جاهزية تقريره لسنة 2021م وإرسال نسخة منه لمجلس النواب

أعلن ديوان المحاسبة رسميًا جاهزية تقريره لسنة 2021م، وإرسال نسخة منه لمجلس النواب، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير لتقييم كيفية صرف المال العام للدولة، وتحسين أوجه صرفه.

وأوضح الديوان في بيان أنه اتضح له وجود مخالفات مالية في صرف الأموال لحكومة الوحد الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك لعدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، ولعدم وجود أولويات أو خطط.

وأشار ديوان المحاسبة خلال البيان إلى أن إدارة أمور الدولة كانت عبارة عن اجتهادات تتضمن انحرافات، وهي ما لخصناها في التقرير، موضحاً أن التقرير أداة مساءلة مجتمعية للرأي العام.

وتمنى الديوان الاستفادة من التقرير بموضوعية وعدم استعماله في أي أغراض أخرى، وأن يكون التقرير عون لكل من يريد الإصلاح وتحقيق منفعة في حياة المواطن.