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الصول: منذ عام 2011 تم صرف 900 مليار دينار ليبي بدون أي محاسبة 

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس النواب علي الصول، على  تقرير ديوان المحاسبة، قائلا: “منذ عام 2011 تم صرف ما يقارب من 900 مليار دينار ليبي بدون أي محاسبة أو رقابة”.

وقال الصول، في تصريح صحفي،؛ “أتوقع فساد في حكومة الدبيبة أكثر من الذي أعلن عنه الديوان في تقريره السنوي”.

وأردف؛ “التقرير لا يشمل الحسابات الخارجية ولا الأموال الليبية المهربة والاستثمارات الخارجية”لافتًا إلى أن “مصرف ليبيا المركزي متورط ومسؤول عن هذا الفساد”.

وختم موضحًا أن “النواب لم يوافق على الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة والتي بلغت 94 مليار دينار لما يحيطها من شبهات فساد”.

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صحيفة الساعة 24

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