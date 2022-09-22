ليبيا تشارك في أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

شاركت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، في أعمال الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكدت ممثلة ليبيا في الاجتماع عواطف الطشاني مدير عام قناة ليبيا الوطنية في كلمتها، حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم قطاع الإعلام وتطويره، مستشهدةً بسلسلة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق، داعيةً المجلس إلى اعتماد اقتراح ليبيا بإنشاء المعهد العربي لصحافة السلام الذي سيكون مقره العاصمة طرابلس.

وقدمت الطشاني دعوة نيابة عن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى وزراء الإعلام العرب للحضور إلى ليبيا في 24 ديسمبر القادم، للمشاركة في اختتام فعاليات احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، وإحياء ذكرى استقلال ليبيا.