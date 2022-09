ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل الشريف إن ديوان المحاسبة في العادة يعتمد على مهنية الأداء، وإن كانت السياسة حاضرة من حيث التوقيت بوضوح في مناسبتين، الأولى حينما أصدر تقريره لسنة 2020 ليحرج به حكومة فايز السراج، بعدما حاول الأخير الاستمرار في السلطة، ولم يكن من المؤكد تغيير السلطة التنفيذية على النحو الذي ظهرت فيه بعد ذلك.

الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” قال: “والمناسبة الثانية هي الآن بإعلان ديوان المحاسبة في توقيت متأخر نسبيًا، لكنه وقت حرج جدًا بالنسبة للسلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، وهذا هو مناط التسييس”، بحسب تقديراته.

Shares

The post الشريف: ديوان المحاسبة أصدر تقريره في توقيت متأخر لهذه الأسباب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية