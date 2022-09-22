الدبيبة: تقرير المحاسبة «مُسيّس» وشوهني وشوة الحكومة بالكامل

رأى رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 والمتضمن لمصروفات الحكومة، أمر مسيس في هذا التوقيت.

وقال الدبيبة خلال الاجتماع العادي الثالث عشر الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الخميس بديوان رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، إن:

“تقرير ديوان المحاسبة شوهني وشوه الحكومة بالكامل وإن بعض الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة مسيسة في هذا التوقيت”.

ودعا الدبيبة مجلس الوزراء بالدفاع عن الحكومة إزاء ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، قائلًا: “فتحنا أبوابنا لديوان المحاسبة ونحن ممتثلون للمحاسبة لكن هذا لا يعني اللعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس”.

وتابع: “سأمنح الفرصة لكل المؤسسات الحكومية والوزارات للرد على هذه الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وستبقى ملاحظات حتى يرد عليها، وفي حال كانت الردود غير مقنعة فإنني لن أتاخر في اتخاذ الإجراءات القانونية القاسية تجاه المتورطين”.